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    • Saklambaç
    • 14.06.2020 Gazete
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    ile ilişkisi biten 'a ayrılık yaradı! Bikinili pozlarıyla neşe saçtı

    Sosyetik ile aşkını geçtiğimiz günlerde noktalayan ’a ayrılık yaradı! Aşktan yana yüzü gülmeyen güzel sunucu Ege tatiline çıktı. Esmersoy verdiği neşeli pozlarla, “Bekarlık Sultanlık” der gibiydi.

    Neşe Burcu!

    Güzel sunucu Burcu Esmersoy, geçen yıl işadamı Berk Suyabatmaz'dan boşandı. Ayrılıktan kısa süre sonra da Vakko'nun veliahtı Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak bu ilişkisinde de umduğunu bulamadı. Esmersoy, 4 aylık ilişkisini karantina süreci ve yoğun iş temposu nedeniyle noktaladı.

    Aşk hayatında yüzü gülmeyen sunucu, geçtiğimiz günlerde ise yakın dostlarıyla Ege tatiline çıktı. Esmersoy'un tatil mutluluğu yüzüne ve paylaşımlarına yansıdı.

    Bikinili pozlarını Istagram'da yayınlayan sunucu, paylaşımının altına da "Mutlu 44" notunu yazarak ayrılık acısı yaşamadığını ima etti.

    Haberler Saklambaç Allan Hakko ile ilişkisi biten Burcu Esmersoy'a ayrılık yaradı! Bikinili pozlarıyla neşe saçtı
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