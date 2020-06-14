Güzel sunucu Burcu Esmersoy, geçen yıl işadamı Berk Suyabatmaz'dan boşandı. Ayrılıktan kısa süre sonra da Vakko'nun veliahtı Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak bu ilişkisinde de umduğunu bulamadı. Esmersoy, 4 aylık ilişkisini karantina süreci ve yoğun iş temposu nedeniyle noktaladı.

Aşk hayatında yüzü gülmeyen sunucu, geçtiğimiz günlerde ise yakın dostlarıyla Ege tatiline çıktı. Esmersoy'un tatil mutluluğu yüzüne ve paylaşımlarına yansıdı.

Bikinili pozlarını Istagram'da yayınlayan sunucu, paylaşımının altına da "Mutlu 44" notunu yazarak ayrılık acısı yaşamadığını ima etti.