Önceki akşam bir TV programına konuk olan Çağla Şıkel, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

"Emre Altuğ'dan sonra birileriyle tanıştım ama çok deli aşık olmadan bir ilişki yaşamam" diyen 41 yaşındaki manken, ekledi: "Bu dönem boyunca aşık olmadım. Ama olabilirim!" "İçimde yaşattığım çocuk sayesinde, gözlerimin 18 gibi baktığını düşünüyorum" diyen Çağla Şıkel, sözlerini sürdürdü: "Madonna'nın cildi pürüzsüz; müthiş görünüyor ama gözü toprağa bakıyor. Gözünün feri gitmiş kadının. Önemli olan içimizi diri tutalım."