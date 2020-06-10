Dizi, film ve reklamlardan kazandığını arabalara yatıran Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl 1998 model Ferrari'sini satışa çıkarmıştı.
Ferrari F355 Spider F1 model aracına 1 milyon 725 bin TL fiyat biçen ünlü oyuncu, alıcı bulamadı. Yakışıklı oyuncu, çare olarak da indirime gitti.
Galeri galeri dolaşıp alıcısını bekleyen aracın şimdiki fiyatı ise 1 milyon 575 bin lira oldu.
150 bin lira indirim yapılan araç, Beşiktaş'ta bir galeride alıcısını bekliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un aracı kendi zevkine göre dizayn ettirdiği için aracın piyasa değerinin üstünde olduğu da gelen bilgiler arasında…