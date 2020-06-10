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    • Saklambaç
    • 10.06.2020 Gazete
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    'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

    Sanat dünyasının duayenlerinden (72), 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavisi gören sevilen oyuncu, doktorların 6 saat süren çabasına rağmen önceki gece vefat etti.

    Ustadan acı veda
    Sanat dünyasının duayenlerinden (72), 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavisi gören sevilen oyuncu, doktorların 6 saat süren çabasına rağmen önceki gece vefat etti. Birçok dizi ve tiyatro oyununda rol alan Atik, bugün öğle vakti Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

    Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

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