Sanat dünyasının duayenlerinden Ayşegül Atik (72), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören sevilen oyuncu, doktorların 6 saat süren çabasına rağmen önceki gece vefat etti. Birçok dizi ve tiyatro oyununda rol alan Atik, bugün öğle vakti Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.
Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.