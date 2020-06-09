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    • Saklambaç
    • 09.06.2020 Gazete
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    Sevgilisi ’la tekne tatiline çıkan her fırsatta dalış yaptı!

    , sevgilisi ’la tekne tatiline çıktı. ’dan Bodrum’a doğru giden yakışıklı oyuncu, bulduğu her fırsatta derinlere daldı.

    Keyfe dalış!

    Karantinayı birlikte geçiren Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, normalleşme sürecinin başlamasıyla denize açıldı. Oyuncu çift, geçtiğimiz yaz olduğu gibi yakışıklı oyuncunun teknesinde Ege'yi dolaşmak için yola çıktı. Önceki gün Çanakkale'de olan çifte dalış ve zıpkınla avcılık konusunda usta olan Müjdat Turan da eşlik etti. Ulusoy, bulduğu her fırsatta da aynı zamanda yakın dostu olan Turan'la derinlere daldı.

    KIYAFETİ DE ÖZEL

    Ünlü oyuncunun dalış kıyafetinin sırtında da adı yazılı…

    Ulusoy, dalış yaparken güzel oyuncu da jet-ski keyfi yaşıyor.
    Haberler Saklambaç Sevgilisi Duygu Sarışın’la tekne tatiline çıkan Çağatay Ulusoy her fırsatta dalış yaptı!
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