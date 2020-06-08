



Arsenal'in yıldızı, yıl dönümleri için şu mesajı yayınladı: "Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım. Seninle ve güzel kızımız ile geçirdiğimiz her saniye için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum." Amine Gülşe de Mesut Özil'e sosyal medyadan şöyle seslendi: "İyi ki varsın seni bütün kalbimle seviyorum."