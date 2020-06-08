Türkiye'den İngiltere'ye kadar tüm dünyanın yakından takip ettiği Mesut Özil ile Amine Gülşe, dün evliliklerindeki bir yılı geride bıraktı. 7 Haziran 2019'da İstanbul'da dillere destan bir törenle dünya evine giren çift, Mart'ta kızları Eda'ya kavuştu. Çift, dün sosyal medyadan birbirlerine aşkla seslendi.
Arsenal'in yıldızı, yıl dönümleri için şu mesajı yayınladı: "Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım. Seninle ve güzel kızımız ile geçirdiğimiz her saniye için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum." Amine Gülşe de Mesut Özil'e sosyal medyadan şöyle seslendi: "İyi ki varsın seni bütün kalbimle seviyorum."
Yıldız futbolcu ile güzel eşinin evliliği, Mart ayında dünyaya gelen kızları Eda ile taçlandı.
AŞKA GELDİ
Bir sene geçti birbirimize sonsuza dek 'evet' diyeli. Hayalimiz bir yuva kurmaktı. Allah önce bizi birbirimize, sonra bize Eda'yı bağışladı. Ömrümüze ömür kattı. Şükürler olsun ki böyle güzel bir aile olduk. Allah nice mutlu, huzurlu seneler göstersin... Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun kocacım. İyi ki varsın, seni bütün kalbimle seviyorum ...