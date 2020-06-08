Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı tam gaz sürüyor… Dışarıda görüntü vermemek için sık sık oyuncu sevgilisinin evine giden 34 yaşındaki popçu, önceki gün de kural bozmadı. Hadise, güzel havada dışarı çıkmak yerine aşkının Ulus'taki sitesine aracıyla girerken görüntülendi.
Yakışıklı oyuncuyla evlilik planları yaptığı konuşulan popçu, sosyal medyadan da ilişkiyi bir kez daha ilan etti. Hadise, Kaan Yıldırım'ın Benek isimli köpeğini severken çekilen videosunu Instagram'da paylaştı. Sevgilisinin ablasıyla tanışan Hadise, oyuncuyu da kendi kardeşiyle bir araya getirmişti.
Yıldırım'ın köpeği Benek, ikilinin aşkının ortaya çıkmasına neden olmuştu.
EVLİLİK YAKIN
Aşkının ablasıyla tanışan Hadise, uçuşlar normale dönünce Belçika'dan Türkiye'ye gelecek annesiyle de Kaan Yıldırım'ı tanıştırmayı planlıyor.