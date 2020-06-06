Pop müziğin genç ve bir o kadar da çılgın ismi Aleyna Tilki, markaların da aranılan ismi. Daha önce jean markası Loft'la 1 milyon TL karşılığında reklam anlaşması imzalayan 20 yaşındaki popçu, bir içecek markasıyla yaptığı konserler serisi için de 2 milyon TL'lik bir kazanç elde etti.

YAŞ KÜÇÜK KAZANÇ BÜYÜK

Geçtiğimiz yıl da Algida'nın reklamlarında boy gösteren Aleyna Tilki'nin karşılığında 1.5 milyon TL'yi cebine indirdiği konuşulmuştu. Tilki, aynı firmayla anlaşmasını bu sene de yeniledi. Cornetto'nun masalsı dünyasını anlatan bir şarkı yapan Tilki'nin yeni anlaşma için de 1.5 milyon TL aldığı konuşuluyor. Bu arada Aleyna Tilki, yüksek kazancıyla kendisinden yaşça büyük birçok meslektaşından da çok para kazanmayı başardı.