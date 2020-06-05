Kuruluş Osman'ın başarılı ismi Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, dün 34 yaşına bastı. Güzelliği, kariyeri ve aile hayatıyla geniş bir hayran kitlesi olan Evcen'in yaş gününü dünya çapındaki hayranları farklı dillerde kutladı.
Güzel oyuncunun fan kulübü, UNICEF'e bağış yaparak 190'ın üzerindeki ülkede yaşayan çocuklar için 90 adet tetanoz aşısı bağışladı.
Fahriye Evcen'in hayranları, bununla da kalmadı.
Evcen'in 'star'lığını tescilleyen sevenleri, güzel oyuncunun adını bir yıldıza verdi.
Hayranları, Evcen'in adını taşıyan ve Geminin takım yıldızında bulunan yıldızın sertifikasını da ona ulaştırıp Evcen'i mest etti.
Özçivit Ailesi'nin fanları, daha önce de çiftin oğulları Karan için birçok kuruluşa bağış yapmıştı.