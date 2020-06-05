Covid-19 hayatımıza birçok yenilik getirdiği gibi tatil tercihlerini de değiştirdi.
Bu yaz yurt dışına gitmek yerine rotalarını Bodrum, Marmaris ve Çeşme'ye çevirenler, izole bir tatil için kişiye özel villaları kiralamak için yarışa girdi.
Koyu renk olan tarihler doluluk oranını gösterıyor.
Ece Sükan'dan Özge Özpirinçci'ye kadar birçok ünlü, Bozburun ile Bodrum'da özel havuzlu villardan kiralamaya karar verdi.
Özge Özpirinçci ile kendisi gibi oyuncu aşkı Burak Yamantürk de yazın bir kısmını kiralayacakları teknede bir kısmını da kiralık villada geçirecek.
Kişiye özel tatil keyfini yaşamak isteyenler, villalara yoğun talep görünce fiyatlar katlandı. Bodrum'da geceliği 20 bin liraya kadar çıkan villalarla yine Marmaris'te geceliği 17 bin 500 TL'ye kadar çıkan yazlıkların birçoğunda Temmuz ile Ağustos ayı için yer kalmadı. Herkesten uzak butik otellerde de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, bu yazı da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kendilerine ait lüks yatlarında geçirecek.
Sıkı dost olan Ece Sükan ile Cansu Dere, Bodrum ve Bozburun'da villa kiralamak için kolları sıvadı.
Nur Fettahoğlu, tercihini Fethiye'de gözlerden uzak bir koyda olan ve herkesten izole tatil yapabileceğiniz bir otelden yana kullandı. Temmuz ve Ağustos aylarında otelin geceliği 950 euro.