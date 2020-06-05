Ece Sükan'dan Özge Özpirinçci'ye kadar birçok ünlü, Bozburun ile Bodrum'da özel havuzlu villardan kiralamaya karar verdi.



Özge Özpirinçci ile kendisi gibi oyuncu aşkı Burak Yamantürk de yazın bir kısmını kiralayacakları teknede bir kısmını da kiralık villada geçirecek.