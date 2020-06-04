Twitter'da "pubgoynamaoynattırma" etiketi, Türkiye gündeminin de üst sıralarındaydı.

Şiddete teşvik ettiği nedeniyle de çok eleştirilen oyun için Türk uzmanlar, "Dikkatli olun" uyarısı yaptı. Birçok Müslüman ise cep telefonlarında bulunan PUBG uygulamasını sildi. Oyunun üreticilerinden ise yapılan çirkinlikle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.



Merve Boluğur, birçok bilgisayar oyunu gibi PUBG de oynuyor.