Merve Boluğur, Ece Seçkin, Burcu Esmersoy gibi ünlü isimlerin de oynadığı son dönemin en gözde bilgisayar oyunu PUBG'ye gelen 'puta tapma' özelliği Müslüman oyuncuları kızdırdı.
Twitter'da "pubgoynamaoynattırma" etiketi, Türkiye gündeminin de üst sıralarındaydı.
Şiddete teşvik ettiği nedeniyle de çok eleştirilen oyun için Türk uzmanlar, "Dikkatli olun" uyarısı yaptı. Birçok Müslüman ise cep telefonlarında bulunan PUBG uygulamasını sildi. Oyunun üreticilerinden ise yapılan çirkinlikle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Merve Boluğur, birçok bilgisayar oyunu gibi PUBG de oynuyor.
Burcu Esmersoy, sık sık sosyal medyada oyunun reklamını yapıyor.
Popçu Ece Seçkin, oyunla reklam iş birliği de yaptı.