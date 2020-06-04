Salgının ardından bahçeli evlere talebin artmasıyla, Türkiye'nin dört bir yanındaki müstakil villaların fiyatlarına zam geldi.
Ajda Pekkan da bu fırsatı kaçırmadı ve yıllardır satmaya çalıştığı evinde yine fiyat değişikliğine gitti.
KARANTİNAYI BURADA GEÇİRDİ
Yedi yıl önce satışa çıkardığı Bahçeköy'deki havuzlu villası için pandemiden önce 39 milyon lira isteyen Süperstar, Covid-19 zammı yaptı.
Evinin satışı için birçok emlakçıya talimat veren Süperstar'ın özel havuzlu ve aylık aidatı 4.500 TL olan villasının son fiyatı, satış sitesinde tam 46 milyon TL olarak görünüyor.
Ünlü sanatçının karantinayı geçirdiği villasına istediği ücret şimdi tam 46 milyon TL… Ajda Pekkan'ın site içerisinde havuzu ve spor salonu olan site içerisindeki evinin aylık aidatı ise 4 bin 500 TL…
DOĞAN SAVAŞ