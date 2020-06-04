KARANTİNAYI BURADA GEÇİRDİ

Yedi yıl önce satışa çıkardığı Bahçeköy'deki havuzlu villası için pandemiden önce 39 milyon lira isteyen Süperstar, Covid-19 zammı yaptı.

Evinin satışı için birçok emlakçıya talimat veren Süperstar'ın özel havuzlu ve aylık aidatı 4.500 TL olan villasının son fiyatı, satış sitesinde tam 46 milyon TL olarak görünüyor.