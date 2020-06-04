Mesut Özil, ticareti sevdi. Londra'da bir kafe açıp ardından da eşi Amine Gülşe ile bir kozmetik markasına ortak olan Arsenalli futbolcudan yeni hamle geldi.
31 yaşındaki Mesut Özil, adının baş harfi ve forma numarası '10'dan özel bir logo tasarlattı.
Ünlü futbolcu, bu logoyla şapkadan formaya kadar birçok ürün çıkardı. Ürünlerin fiyatları ise 35 ile 50 euro arasında olarak belirlendi.
Mesut Özil'in kızları Eda'yı Mart'ta dünyaya getiren eşi Amine Gülşe'nin tasarladığı yeni ürünlerle de koleksiyonunu genişleteceği öğrenildi.
SERVETLİK İPTAL!
Mesut Özel'e en önemli sponsorlarından biri olan Adidas'tan kötü haber geldi. Bild'in haberine göre; Adidas, Özil'le yaptığı 3 buçuk milyon euro'luk yani yaklaşık 26 milyon liralık reklam anlaşmasını yenilememeye karar verdi.