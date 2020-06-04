SERVETLİK İPTAL!

Mesut Özel'e en önemli sponsorlarından biri olan Adidas'tan kötü haber geldi. Bild'in haberine göre; Adidas, Özil'le yaptığı 3 buçuk milyon euro'luk yani yaklaşık 26 milyon liralık reklam anlaşmasını yenilememeye karar verdi.