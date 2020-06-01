2019 sonundan beri kendisi gibi oyuncu Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, Mart'ta ilişkiyi noktaladı. Hatta ikili, ayrılık sonrası birbirlerini Instagram'da da hemen takipten çıktı.

30 yaşındaki güzel oyuncunun yüzü ise son günlerde yeniden gülmeye başladı.