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    • Saklambaç
    • 01.06.2020 Gazete
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    ’dan ayrılan , 'nin eski aşkı 'la yakınlaştı!

    Beş ay aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu ’dan Mart’ta ayrılan ’ın yüzü yeniden güldü… Güzel oyuncu ile müzisyen ’ın samimiyeti, ‘Yeni bir aşk mı?’ dedirtti.

    Farahladı!

    2019 sonundan beri kendisi gibi oyuncu Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, Mart'ta ilişkiyi noktaladı. Hatta ikili, ayrılık sonrası birbirlerini Instagram'da da hemen takipten çıktı.

    30 yaşındaki güzel oyuncunun yüzü ise son günlerde yeniden gülmeye başladı.

    Farah Zeynep Abdullah, Aleyna Tilki'yle yaptığı müzikal çalışmalarıyla ünlenen Emrah Karaduman'la son günlerde sürekli bir araya gelmeye başladı.

    28 yaşındaki müzisyenle eğlenceli anlarını da Instagram'da paylaşan ünlü oyuncu, akıllara "Yeni bir aşk mı doğdu?" sorusunu getirdi.

    ALEYNA'NIN EX AŞKI
    Emrah Karaduman, Aleyna Tilki ile birçok hit şarkıya imza atmakla kalmadı; ikilinin uzun süre aşk yaşadığı da iddia edildi.
    Haberler Saklambaç Doğu Demirkol’dan ayrılan Farah Zeynep Abdullah, Aleyna Tilki'nin eski aşkı Emrah Karaduman'la yakınlaştı!
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