2019 sonundan beri kendisi gibi oyuncu Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, Mart'ta ilişkiyi noktaladı. Hatta ikili, ayrılık sonrası birbirlerini Instagram'da da hemen takipten çıktı.
30 yaşındaki güzel oyuncunun yüzü ise son günlerde yeniden gülmeye başladı.
Farah Zeynep Abdullah, Aleyna Tilki'yle yaptığı müzikal çalışmalarıyla ünlenen Emrah Karaduman'la son günlerde sürekli bir araya gelmeye başladı.
28 yaşındaki müzisyenle eğlenceli anlarını da Instagram'da paylaşan ünlü oyuncu, akıllara "Yeni bir aşk mı doğdu?" sorusunu getirdi.
ALEYNA'NIN EX AŞKI
Emrah Karaduman, Aleyna Tilki ile birçok hit şarkıya imza atmakla kalmadı; ikilinin uzun süre aşk yaşadığı da iddia edildi.