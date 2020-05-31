Güzelliğiyle çapkınları peşinden koşturan Deren Talu, karantinada aşka geldi! Bu yılın başında Arzu ile Ömer Sabancı'nın ABD'de okuyan küçük oğulları Kerim ile birliktelik yaşayan Deren Talu, pandemi öncesinde ilişkiyi İstanbul-New York mesafesi nedeniyle bitirdi.
23 yaşındaki güzel, kısa süre önce ise gönlünü Baran Tınaz'a kaptırdı. Aşkları karantina döneminde başlayan çiftin ilişkisi ise önceki gün Tınaz'ın yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. İşletmecilik yapan Baran Tınaz ile Deren Talu'nun beraberliğine anne Defne Samyeli de onay verdi. Hatta Samyeli, kısa süre önce Tınaz'la da bir araya geldi.
Fenerbahçe Kongre Üyesi de olan Baran Tınaz, Üsküdar Amerikan Lisesi'nin ardından Koç Üniversitesi'ni bitirdi. Tınaz ile Talu, Umut Evirgen vasıtasıyla tanıştı. Tınaz, aynı zamanda yakın dostu olan Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekanların işletmecisi…