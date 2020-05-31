



23 yaşındaki güzel, kısa süre önce ise gönlünü Baran Tınaz'a kaptırdı. Aşkları karantina döneminde başlayan çiftin ilişkisi ise önceki gün Tınaz'ın yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. İşletmecilik yapan Baran Tınaz ile Deren Talu'nun beraberliğine anne Defne Samyeli de onay verdi. Hatta Samyeli, kısa süre önce Tınaz'la da bir araya geldi.