



Dolgu, botoks gibi ameliyatsız estetik uygulamaları yaptırmak isteyenler, genellikle hayran oldukları ünlü isimleri örnek alıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, kadınların en çok belirgin elmacık kemikleri, dolgun dudaklar, badem gözler ve çekici yüz hatları talepleri ve ellerinde benzemek istedikleri ünlülerin fotoğrafları ile geldiğini belirtti.