Dolgu, botoks gibi ameliyatsız estetik uygulamaları yaptırmak isteyenler, genellikle hayran oldukları ünlü isimleri örnek alıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, kadınların en çok belirgin elmacık kemikleri, dolgun dudaklar, badem gözler ve çekici yüz hatları talepleri ve ellerinde benzemek istedikleri ünlülerin fotoğrafları ile geldiğini belirtti.
Ünlü model Kendall Jenner gibi gözlere sahip olmayı pek çok kişinin istediğini ifade eden Dr. Erdoğan, eriyebilen ip askı uygulaması olan badem göz estetiğiyle kaşlara şekil verilerek daha çekik ve iri gözler elde edilebildiğini vurguladı.
Dr. Erdoğan, hayalleri süsleyen bir diğer ünlünün Kim Kardashian olduğunu kaydederek, "Onun belirgin elmacık kemikleri, yanak şekillendirmesi isteyenlerin idolü. Yanaklara hyalüronik asitle hacim kazandırılıyor" dedi.
ERKEKLER DE ÇENE HATTI İÇİN GELİYOR
Ünlü model Bella Hadid'in çenesinin çok popüler olduğunu anlatan Dr. Seda Erdoğan, "Jawline dolgusuyla daha keskin bir çene hattı elde ediliyor. Çene hattını erkekler de önemsiyor" dedi.
Dr. Erdoğan, dudak dolgunlaştırmak isteyenlerin de Rus model Irina Shayk'ın fotoğrafıyla geldiğini anlattı.