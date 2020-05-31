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    • Saklambaç
    • 31.05.2020 Gazete
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    Çağla Şıkel 'daki villasını 11 milyon TL'ye satışa çıkardı

    Manken Çağla Şıkel, iki oğluyla yaşadığı ’daki villasını satışa çıkardı. 800 metrekare ve 9 odalı villası için 11 milyon TL isteyen Şıkel’in hedefi, çocuklarının isteğiyle havuzlu bir eve geçmek




    Türkiye'nin en çok kazanan modellerinden Çağla Şıkel, radikal bir karar aldı. Birkaç yıl önce aylık kazancının 200 bin TL olduğunu açıklayarak olay olan Şıkel, 2015'ten beri yaşadığı Balmumcu'daki villasını satışa çıkardı. 41 yaşındaki manken, oğullarıyla yaşadığı 800 metrekarelik evine de 11 milyon TL fiyat biçti.



    Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra 9 odalı bu villada yaşamaya başlayan Çağla Şıkel'in bu kararı almasında ise Kuzey ile Uzay'ın etkisi büyük. Çocukları için site içerisinde yer alan havuzlu bir villaya taşınmaya karar veren ünlü model, bunun için de Balmumcu'daki 11 milyon liralık evine alıcı çıkmasını bekliyor…



    Şıkel, Altuğ'dan olan çocuklarıyla 5 senedir bu villasında yaşıyor.

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