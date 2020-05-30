Ünlü gurme Vedat Milor, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Daha önce sosyal medyada "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" anketleri yapan Milor, takipçilerine yeni bir soru yöneltti. Milor, bu kez de "Baklava fıstıklı mı olur yoksa cevizli mi?" sorusuyla sosyal medyada tatlı bir tartışma başlattı.
Milor'un anketine katılanların çoğu fıstıklı baklavayı tercih ettiklerini söyledi. Vedat Milor da kendi tercihinin Şam fıstıklı baklavadan yana olduğunu dile getirirken Türkiye'de genellikle cevizli baklava tüketildiğini açıkladı.
Milor'a göre bunun nedeni ise cevizin her an bulunabilir ve fiyatının fıstığa göre çok daha uygun olması…
Milor, kendi düşüncesini de şöyle belirtti: "Yediğim en iyi baklavalar Şam fıstığından yapılanlardı. Ama ülkemizde en çok cevizli baklava yapılıyor. Şam fıstığı çok pahalı. Boz fıstığının kilosu 110 lira civarı. Eğer sağlam oynamak istiyorsanız cevizli ama en özelini yemek istiyorsanız hasat zamanı Antep'te Şam fıstıklı baklava."
FISTIK ÖNDE
Milor'un sorusuna katılanların yüzde 21.1'i "Cevizli olur", yüzde 47.3'ü "Fıstıklı olur", yüzde 31.6'sı ise "İkisiyle de olur" yanıtı verdi.