Milor, kendi düşüncesini de şöyle belirtti: "Yediğim en iyi baklavalar Şam fıstığından yapılanlardı. Ama ülkemizde en çok cevizli baklava yapılıyor. Şam fıstığı çok pahalı. Boz fıstığının kilosu 110 lira civarı. Eğer sağlam oynamak istiyorsanız cevizli ama en özelini yemek istiyorsanız hasat zamanı Antep'te Şam fıstıklı baklava."

FISTIK ÖNDE

Milor'un sorusuna katılanların yüzde 21.1'i "Cevizli olur", yüzde 47.3'ü "Fıstıklı olur", yüzde 31.6'sı ise "İkisiyle de olur" yanıtı verdi.