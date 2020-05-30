Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinde de geniş hayran kitlesine sahip olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan gelen bebek haberi, firmaları da harekete geçirdi.

Yaklaşık 5 aylık hamile olan Kobal'a reklam teklifleri yağmaya başladı.