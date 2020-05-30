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    • Saklambaç
    • 30.05.2020 Gazete
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    'nun 5 aylık eşi markalarının gözdesi oldu

    ile evliliğinden anne olmaya hazırlanan 5 aylık , markalarının gözdesi oldu… Eşiyle şöhreti Türkiye sınırlarını aşan güzel oyuncuya, Dubaili firmalardan bile teklif yağıyor.

    Ana kraliçe!

    Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinde de geniş hayran kitlesine sahip olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan gelen bebek haberi, firmaları da harekete geçirdi.

    Yaklaşık 5 aylık hamile olan Kobal'a reklam teklifleri yağmaya başladı.

    REKLAM MARKAJI
    ÜNLÜ     markalar, Sinem Kobal'a 1 milyon TL'ye kadar çıkan tekliflerde bulundu.

    Dubaili bir fonun ortağı olduğu Panço markasının da Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ı reklamlarında oynatmak için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.

    TAKVİM / MAGAZİN SERVİSİ
    Haberler Saklambaç Kenan İmirzalıoğlu'nun 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal bebek markalarının gözdesi oldu
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