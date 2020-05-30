Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinde de geniş hayran kitlesine sahip olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan gelen bebek haberi, firmaları da harekete geçirdi.
Yaklaşık 5 aylık hamile olan Kobal'a reklam teklifleri yağmaya başladı.
REKLAM MARKAJI
ÜNLÜ markalar, Sinem Kobal'a 1 milyon TL'ye kadar çıkan tekliflerde bulundu.
Dubaili bir fonun ortağı olduğu Panço markasının da Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ı reklamlarında oynatmak için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.
TAKVİM / MAGAZİN SERVİSİ