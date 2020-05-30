Karantina sürecinde Kıvanç Tatlıtuğ'un üzerine titreyen Başak Dizer, bu kez de romantik yanını konuşturdu.
Güzel stil danışmanı, Instagram'da 'Kelebeğin Rüyası' filminde şair Muzaffer Tayyip Uslu'yu oynayan eşinin seslendirdiği 'Bir Koku Var Sende' şiiriyle romantikliğini konuşturdu.
Yakışıklı oyuncunun seslendirdiği "Bir koku var sende, sıcak yaz akşamlarına mahsus" dizelerini yayınlayan Başak Dizer, ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle pozunu sosyal medyada kalp emojisiyle paylaştı.
Dizer'in bu paylaşımları, "Evde var romantizm" dedirtti.