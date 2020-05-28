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    • Saklambaç
    • 28.05.2020 Gazete
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    Temmuz’da düğün var! aşkı ’i evliliğe ikna etti

    , üç yıldır birlikte olduğu ’i evlenmeye ikna etti. 36 yaşındaki popçu ile güzel aşkı, iddiaya göre Temmuz’un ikinci haftasında ’da nikah masasına oturacak.

    Temmuz’da düğün var

    Yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'ın evlilikle ilgili yorumlarına sessiz kalan Hande Erçel, sonunda ikna oldu.

    Daha önce Merve Boluğur'la evliliği yürümeyen 36 yaşındaki popçu, güzel oyuncuyla nikah masasına oturmak için gün sayıyor. İddiaya göre ikili, Temmuz'un ikinci haftasında mutluluğa "evet" diyecek.

    Hande Erçel'le popçunun düğün yeri, şimdilik İstanbul olarak planlanıyor.

    Gösterişli bir tören istemeyen Erçel, kardeşi Gamze Erçel'in evinin bahçesinde kutlama yapmayı düşünüyor.

    Coronavirüs nedeniyle yer konusunda kararsız kalan ikili, Temmuz'un ikinci haftasındaki nikah törenlerini ise sadece aile ve çok yakın dostlarına açıkladı.

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