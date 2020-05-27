



Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, bir kez daha dostluklarını gözler önüne serdi. Aylardır karantinada olan iki yakışıklı oyuncu, bayramdaki dört günlük sokağa çıkma yasağında bir araya geldi. Buluşmanın adresi ise Tatlıtuğ ile Dizer'in Kemerburgaz'daki evleriydi.