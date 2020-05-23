Konuşulanlara göre; Hadise, pandemi süreci bittikten sonra da aşkının anne ve babasıyla tanışacak. Bu arada Kaan Yıldırım'ın da Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz ile tanıştığı biliniyor.



HADİSE'DEN GİGİ TEPKİSİ

Şarkıcı Hadise, altı aylık hamile olan model Gigi Hadid'in son halini eleştirenlere şöyle isyan etti: "Hamile bir kadına, yüzü yorgun diye neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapıyor anlamıyorum? Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan."

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