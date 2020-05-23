Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 23.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    ile Kaan'ın aşkı adım adım evliliğe gidiyor! Yakışıklı oyucunun ablası ’la tanıştı...

    ile aşkı, farklı bir boyuta taşındı. Pandemi sürecinde sık sık oyuncu sevgilisinin evine giden popçu, aşkının ablası ’la tanıştı. Hadise, pandemi sonrası Yıldırım’ın anne ve babasıyla da bir araya gelecek.

    Görücüye çıktı

    Popçu Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı, adım adım evliliğe doğru gidiyor. Yaklaşık 3 aydır birlikte olan güzel popçu ile yakışıklı oyuncu, karantina sürecinde de ayrılmadı.

    Bazen Hadise'nin bazen ise Kaan Yıldırım'ın evinde kalan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini biraz da olsun resmileştirdi.

    Hadise, Yıldırım'ın ablasıyla tanıştı.

    Nilüfer Yıldırım ve bebeğiyle bir araya gelen güzel popçu, görümcesinden geçer notu aldı.


    Nilüfer Yıldırım ile bir araya gelen Hadise, aşkının yeğenini de sevmelere doyamadı.

    Konuşulanlara göre; Hadise, pandemi süreci bittikten sonra da aşkının anne ve babasıyla tanışacak. Bu arada Kaan Yıldırım'ın da Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz ile tanıştığı biliniyor.


    HADİSE'DEN GİGİ TEPKİSİ
    Şarkıcı Hadise, altı aylık hamile olan model Gigi Hadid'in son halini eleştirenlere şöyle isyan etti: "Hamile bir kadına, yüzü yorgun diye neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapıyor anlamıyorum? Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan."

    DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM
    Haberler Saklambaç Hadise ile Kaan'ın aşkı adım adım evliliğe gidiyor! Yakışıklı oyucunun ablası Nilüfer Yıldırım’la tanıştı...
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri