Popçu Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı, adım adım evliliğe doğru gidiyor. Yaklaşık 3 aydır birlikte olan güzel popçu ile yakışıklı oyuncu, karantina sürecinde de ayrılmadı.
Bazen Hadise'nin bazen ise Kaan Yıldırım'ın evinde kalan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini biraz da olsun resmileştirdi.
Hadise, Yıldırım'ın ablasıyla tanıştı.
Nilüfer Yıldırım ve bebeğiyle bir araya gelen güzel popçu, görümcesinden geçer notu aldı.
Nilüfer Yıldırım ile bir araya gelen Hadise, aşkının yeğenini de sevmelere doyamadı.
Konuşulanlara göre; Hadise, pandemi süreci bittikten sonra da aşkının anne ve babasıyla tanışacak. Bu arada Kaan Yıldırım'ın da Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz ile tanıştığı biliniyor.
HADİSE'DEN GİGİ TEPKİSİ
Şarkıcı Hadise, altı aylık hamile olan model Gigi Hadid'in son halini eleştirenlere şöyle isyan etti: "Hamile bir kadına, yüzü yorgun diye neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapıyor anlamıyorum? Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan."
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