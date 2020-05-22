





Karantina sürecini Zekeriyaköy'deki evlerinde geçiren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer de herkes gibi normalleşme süreci için geri sayımda… Şehirler arası yasakların kaldırılmasını bekleyen ünlü çift, tatil planlarını ise şimdiden hazırladı. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, ilk olarak yatlarıyla Bozburun'a gidecek.