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    • Saklambaç
    • 22.05.2020 Gazete
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    ile ’in tatil planı hazır! Ege’nin tüm koylarını gezecekler...

    ile ’in tatil planı hazır… Önce ’ndaki bir detoks kampına gidecek olan ünlü çift, ardından tüm yazı yaklaşık değeri 1 milyon TL olan yatlarında geçirip Ege’nin tüm koylarını gezecek.




    Karantina     sürecini Zekeriyaköy'deki evlerinde geçiren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer de herkes gibi normalleşme süreci için geri sayımda… Şehirler arası yasakların kaldırılmasını bekleyen ünlü çift, tatil planlarını ise şimdiden hazırladı. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, ilk olarak yatlarıyla Bozburun'a gidecek.



    Ünlü çift, ardından rotalarını Kabak Koyu'na çevirip buradaki yeşillikler içerisindeki bir otelde detoks ve yoga kampına girecek.



    Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, ardından da yaklaşık 1 milyon liralık motor yatı ve 300 bin liralık zodyak botlarıyla Ege'nin koylarını baştan sona gezecek. Çift, önümüzdeki günlerde de yatlarını dezenfekte ettirecek.



    Her ikisi de deniz tutkunu olan ünlü çift, pandemi sürecinden önce de yaz aylarının büyük kısmını yatlarıyla Ege'yi dolaşarak geçiriyordu.

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