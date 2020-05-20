Hercai'nin yıldızı için çok kısa bir sürede Kansersiz Yaşam Derneği'ne yaklaşık 10 bin TL'lik bağış toplandı.

Şahin, hayranlarına "Yeni yaşıma girerken gördüğüm destek ve hissettiğim bu özel sevgi için hepinize minnettarım. İyi ki varsınız" diye teşekkür etti.