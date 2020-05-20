Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 20.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’nin yıldızı ’in kanser hastaları için yaptığı çağrı karşılıksız kalmadı

    ’nin yıldızı ’in çağrısı karşılıksız kalmadı… Önceki gün 26 yaşına basan Şahin, sevenlerinden ’ne bağış yapmalarını istedi. Güzel oyuncunun fanları, kısa sürede 10 bin TL'lik yardım topladı.

    10 numara sevgi

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, önceki gün 26. yaş gününü kutladı. Güzel oyuncu, bu özel gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.

    Dünyanın dört bir yanındaki hayranları da Ebru Şahin'in çağrısına kulak verdi.


    Ebru Şahin için birçok farklı ülkedeki hayranları "İyi ki doğdun" mesajları yayınladı.

    Hercai'nin yıldızı için çok kısa bir sürede Kansersiz Yaşam Derneği'ne yaklaşık 10 bin TL'lik bağış toplandı.

    Şahin, hayranlarına "Yeni yaşıma girerken gördüğüm destek ve hissettiğim bu özel sevgi için hepinize minnettarım. İyi ki varsınız" diye teşekkür etti.
    Haberler Saklambaç Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in kanser hastaları için yaptığı çağrı karşılıksız kalmadı
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri