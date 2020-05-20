ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, önceki gün 26. yaş gününü kutladı. Güzel oyuncu, bu özel gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.
Dünyanın dört bir yanındaki hayranları da Ebru Şahin'in çağrısına kulak verdi.
Ebru Şahin için birçok farklı ülkedeki hayranları "İyi ki doğdun" mesajları yayınladı.
Hercai'nin yıldızı için çok kısa bir sürede Kansersiz Yaşam Derneği'ne yaklaşık 10 bin TL'lik bağış toplandı.
Şahin, hayranlarına "Yeni yaşıma girerken gördüğüm destek ve hissettiğim bu özel sevgi için hepinize minnettarım. İyi ki varsınız" diye teşekkür etti.