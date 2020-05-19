Ünlü isimler, mesajlarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
ATV'nin başarılı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Kerem Alışık, şu mesajı yayınladı: "19 Mayıs; bir inancın, azmin, tutkunun, vatan sevdasının, gençlik ateşinin ilk alevidir. Gençliğimizin, azmimizin, vatanseverliğimizin simgesidir. 19 Mayıs kutlu olsun, hep var olsun."
TÜRKAN ŞORAY
19 Mayıs 1919'da, Atatürk ve silah arkadaşları, vatanı kurtarma hareketini başlattılar ve Türk halkına Türkiye Cumhuriyeti'ni hediye etmenin yolunu açtılar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun; ilelebet sürsün.
FİLİZ AKIN
Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğimize armağan ettiği bu bayramla nice genç; yalnız Türkiye'de değil Japonya'da marşlarla, İrlanda'da anıt dikip onu her daim anıyor. Bu bayramı da balkonlardan marşlarla coşkuyla kutlayacağız.
HÜLYA KOÇYİĞİT
Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı, bağımsızlık meşalesini yaktığı gündür bugün. O gün ki; geleceğin ışığı, güzel vatanın en büyük bekçileri olan gençlerin günüdür. Ata'mızın onlara hediye ettiği bayram günüdür bugün.