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    • Saklambaç
    • 19.05.2020 Gazete
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    Ünlülerden '' mesajı! , ve ...

    Ünlü isimler, mesajlarıyla Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. İşte ''nın yıldızı , Türk sinemasının Sultanı ve ünlü isimlerin 19 Mayıs mesajları...

    Zaferin simgesi kutlu olsun

    Ünlü isimler, mesajlarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

    ATV'nin başarılı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Kerem Alışık, şu mesajı yayınladı: "19 Mayıs; bir inancın, azmin, tutkunun, vatan sevdasının, gençlik ateşinin ilk alevidir. Gençliğimizin, azmimizin, vatanseverliğimizin simgesidir. 19 Mayıs kutlu olsun, hep var olsun."


    TÜRKAN ŞORAY
    19 Mayıs 1919'da, Atatürk ve silah arkadaşları, vatanı kurtarma hareketini başlattılar ve Türk halkına Türkiye Cumhuriyeti'ni hediye etmenin yolunu açtılar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun; ilelebet sürsün.


    FİLİZ AKIN
    Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğimize armağan ettiği bu bayramla nice genç; yalnız Türkiye'de değil Japonya'da marşlarla, İrlanda'da anıt dikip onu her daim anıyor. Bu bayramı da balkonlardan marşlarla coşkuyla kutlayacağız.

    HÜLYA KOÇYİĞİT
    Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı, bağımsızlık meşalesini yaktığı gündür bugün. O gün ki; geleceğin ışığı, güzel vatanın en büyük bekçileri olan gençlerin günüdür. Ata'mızın onlara hediye ettiği bayram günüdür bugün.
    Haberler Saklambaç Ünlülerden '19 Mayıs' mesajı! Kerem Alışık, Türkan Şoray ve Filiz Akın...
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