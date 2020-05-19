Ünlü isimler, mesajlarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

ATV'nin başarılı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Kerem Alışık, şu mesajı yayınladı: "19 Mayıs; bir inancın, azmin, tutkunun, vatan sevdasının, gençlik ateşinin ilk alevidir. Gençliğimizin, azmimizin, vatanseverliğimizin simgesidir. 19 Mayıs kutlu olsun, hep var olsun."