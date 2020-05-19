Eline telefonu alıp herkese istediğini yazma hakkını bulan sosyal medya cahilleri, gencecik bir kadına acı dolu bir açıklama yaptırmak zorunda kaldı! Takipçilerinin "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına dayanamayan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Doğuştan gelen bir hastalığım var ve çocuğum olmuyor" dedi.
Dokuz yıllık eşi Burak Gacemer'in durumu başından beri bildiğini söyleyen 32 yaşındaki güzel oyuncu, ünlü-ünsüz herkesten büyük destek gördü. Dört aylık hamile olan Sinem Kobal, Larissa Gacemer için "Şahane kadın" derken; Hazal Kaya ise şu tepkiyi gösterdi: "Eksiğin olmadığı gibi fazla var. Bir kadını bedeniyle ilgili böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakan herkes utansın."
2011'den beri güzel oyuncuyla evli olan Burak Gacemer, eşinin paylaşımına "Sen bana yetersin" yorumu yaparak takdir topladı.
İki çocukları olan Berkay ile Özlem Ada Şahin ile çiçeği burnunda anne Hazal Kaya da Gacemer'e arka çıktı.
Bir çocuk annesi Deniz Akkaya, Larissa Gacemer'e destek veren ünlülerden sadece biri…