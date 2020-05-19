Dokuz yıllık eşi Burak Gacemer'in durumu başından beri bildiğini söyleyen 32 yaşındaki güzel oyuncu, ünlü-ünsüz herkesten büyük destek gördü. Dört aylık hamile olan Sinem Kobal, Larissa Gacemer için "Şahane kadın" derken; Hazal Kaya ise şu tepkiyi gösterdi: "Eksiğin olmadığı gibi fazla var. Bir kadını bedeniyle ilgili böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakan herkes utansın."



2011'den beri güzel oyuncuyla evli olan Burak Gacemer, eşinin paylaşımına "Sen bana yetersin" yorumu yaparak takdir topladı.