BUGÜNE kadar lokumdan baklavaya, künefeden kahveye kadar birçok geleneksel lezzetimizi kendilerine mal eden Yunanistan, yine tartışma yarattı. Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, bir takipçisinin Laz Böreği ile ilgili Yunanistan'a yönelik tepkisini sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı. BİR takipçisi Milor'a; Wikipedia'da Laz Böreği için "Yunanistan'a ait bir tatlı" bilgisinin yer aldığı görüntüyü gönderip "Vedat Bey, bu nedir ya! Böyle komşu olacağına" diye yazdı. Vedat Milor ise bu tepkiyi sosyal medya hesabından "Maalesef bıçak kemiğe dayanmış. Onu hissediyorsunuz" mesajıyla yayımladı.
TESCİLLİ LEZZETİMİZ
Ülke genelinde Laz böreği olarak bilinen tatlının Hopa yöresine ait olduğunu ortaya koyan yetkililer, tatlıyı Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil ettirdi. Geçmişi 200 yıl öncesine dayanan Laz böreği, Hopa bölgesinde daha çok özel günlerde misafirler için hazırlanan bir tatlı olarak biliniyor.
Yunanistan; kahve, baklava, döner, künefe, cacık, güveç, dolma ve lokma gibi birçok geleneksel lezzetimizi kendisine mal ediyor…
Sosyal medyada yapılan yorumlar;
Artık yemeklerin başına 'T.C.' koyma zamanı geldi.
Laz böreği kırmızı çizgimizdir.
Bu gidişle 3. Yemek Savaşı çıkacak.
İlk taşı baklavayı sahiplenerek atmışlardı…
Çay tohumlarını hazır edin, yemek savaşına giriyoruz.