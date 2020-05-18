BUGÜNE kadar lokumdan baklavaya, künefeden kahveye kadar birçok geleneksel lezzetimizi kendilerine mal eden Yunanistan, yine tartışma yarattı. Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, bir takipçisinin Laz Böreği ile ilgili Yunanistan'a yönelik tepkisini sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı. BİR takipçisi Milor'a; Wikipedia'da Laz Böreği için "Yunanistan'a ait bir tatlı" bilgisinin yer aldığı görüntüyü gönderip "Vedat Bey, bu nedir ya! Böyle komşu olacağına" diye yazdı. Vedat Milor ise bu tepkiyi sosyal medya hesabından "Maalesef bıçak kemiğe dayanmış. Onu hissediyorsunuz" mesajıyla yayımladı.