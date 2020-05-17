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    • Saklambaç
    • 17.05.2020 Gazete
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    ile ’dan alkışlık hareket! İkizleri adına erzak yardımı yaptılar...

    ile ’dan alkışlık hareket… Oyuncu çift, ‘’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ikiz kızları Lina ve Alin adına Doğu’daki ailelere erzak yollayıp kalpleri fethetti



    Oyunculukları     kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pelin Akil ile Anıl Altan, yine gülümsetti. Yaptıkları yardımlarla sık sık alkış alan oyuncu çift, bu kez de 'Geleceğe Işık Tut' sosyal sorumluluk projesine destek verdi.



    Projenin Instagram adresi üzerinden yetkililere ulaşan Pelin Akil ile Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina adına Doğu'daki ailelere erzak paketleri ulaştırdı.



    Yardımlarla sevinç yaşayan miniklerin yüzünde gülücükler açtı. Ünlü çifte, "Ailece ışık saçtılar" yorumları yapıldı.

    Haberler Saklambaç Pelin Akil ile Anıl Altan’dan alkışlık hareket! İkizleri adına erzak yardımı yaptılar...
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