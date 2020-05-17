Oyunculukları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pelin Akil ile Anıl Altan, yine gülümsetti. Yaptıkları yardımlarla sık sık alkış alan oyuncu çift, bu kez de 'Geleceğe Işık Tut' sosyal sorumluluk projesine destek verdi.
Projenin Instagram adresi üzerinden yetkililere ulaşan Pelin Akil ile Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina adına Doğu'daki ailelere erzak paketleri ulaştırdı.
Yardımlarla sevinç yaşayan miniklerin yüzünde gülücükler açtı. Ünlü çifte, "Ailece ışık saçtılar" yorumları yapıldı.