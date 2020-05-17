Eski manken Demet Şener Küpeli, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile birlikte Emirgan'da objektiflere yansıdı. Sahil hattında bir mekandan kahve alan çift, basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet etti.





Eşi Cenk Küpeli'nin mutfak ile arasının nasıl olduğu sorulan Şener, şöyle dedi: "Cenk mutfağa girmez. Evde yemekleri her zaman olduğu gibi ben yapıyorum."



DOĞAN SAVAŞ