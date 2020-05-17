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    • Saklambaç
    • 17.05.2020 Gazete
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    Küpeli: Yemek yapmak benim görevim

    Küpeli, önceki gün eşi ile birlikte Emirgan'da objektiflere yansıdı. Şener, pandemi sürecinde eşi Cenk Küpeli’nin mutfağa adım atmadığını söyleyip ekledi: ‘Yemek yapmak benim görevim’

    Aşçı Demet

    Eski manken Küpeli, önceki gün eşi ile birlikte Emirgan'da objektiflere yansıdı. Sahil hattında bir mekandan kahve alan çift, basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet etti.


    Eşi Cenk Küpeli'nin mutfak ile arasının nasıl olduğu sorulan Şener, şöyle dedi: "Cenk mutfağa girmez. Evde yemekleri her zaman olduğu gibi ben yapıyorum."

    DOĞAN SAVAŞ

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