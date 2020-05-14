Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, fena avlandı! 28 Mart 2000 doğumlu olan Tilki, 20 yaş altı gençlere ve çocuklara getirilen sokağa çıkma yasağını umursamadı.
Salı günü lüks aracının içerisindeyken Bebek'te görüntülenen popçu, saklanmaya çalışsa da amacına ulaşamadı. Aleyna Tilki, yasakla ilgili soruları da duymazlıktan geldi.
Boğaz'da tur attıktan sonra Anadolu Yakası'ndaki evinin yolunu tutan Aleyna Tilki'nin araç içerisinde pijamalı olması da gözden kaçmadı.
Araçtaki arkadaşıyla birlikte Tilki'nin sosyal mesafeyi umursamayıp maske takmaması da 'pes' dedirtti.
Bu arada 20 yaşını doldurmayan genç popçu, geçtiğimiz hafta da yasağı delip dışarıya çıkmıştı.
AYDIN HAMZA