Duygu Sarışın, sevgilisinin de mutfakta marifetli olduğunu anlattı. "Çağatay, mutfakta iyidir" diyen güzel oyuncu özel hayatıyla ilgili fazla yorum yapmadı. Et yemeklerini çok seven yakışıklı oyuncunun, karantinada aşçılıkta kendisini ilerlettiği öğrenildi. Çağatay Ulusoy, aşkına et yemekleri yapıp Sarışın'ın kalbini bir kez daha fethetti.

AYDIN HAMZA