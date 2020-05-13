Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 13.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    ATV'nin başarılı dizisi ’ye bir övgü de ’dan geldi

    Başarısı Türkiye sınırlarını aşan ’ye bir övgü de ’dan geldi… Dünyaca ünlü Lübnanlı yapımcı ve yönetmen , atv’nin başarılı dizisine övgüler yağdırdı.

    Sınırsız övgü

    ATV, reyting rekorları kıran dizileriyle yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü lı yapımcı ve yönetmen , sosyal medyada sevilen dizi 'ye övgüler yağdırdı. Dagher, oyuncuların vücut dillerini çok iyi kullandıklarını anlattı.

    Lübnanlı yönetmen, senaryodaki diyalogların derinliğine de dikkat çekti. Proje tasarımı Banu Akdeniz tarafından yapılan dizide Reyyan'ın masumluğunun Miran'a iyi geldiğini belirten ünlü yönetmen, intikamdan doğan imkansız bir aşkın anlatıldığı Hercai'den çok etkilendiğini de söyledi.

    Haberler Saklambaç ATV'nin başarılı dizisi Hercai’ye bir övgü de Lübnan’dan geldi
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri