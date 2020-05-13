ATV, reyting rekorları kıran dizileriyle yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Lübnanlı yapımcı ve yönetmen Fady Dagher, sosyal medyada sevilen dizi Hercai'ye övgüler yağdırdı. Dagher, oyuncuların vücut dillerini çok iyi kullandıklarını anlattı.

Lübnanlı yönetmen, senaryodaki diyalogların derinliğine de dikkat çekti. Proje tasarımı Banu Akdeniz tarafından yapılan dizide Reyyan'ın masumluğunun Miran'a iyi geldiğini belirten ünlü yönetmen, intikamdan doğan imkansız bir aşkın anlatıldığı Hercai'den çok etkilendiğini de söyledi.