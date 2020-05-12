Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün Anneler Günü için kamera karşısına geçti. Eski eşi Onur Saylak'tan olan ikizleriyle eğlenceli görüntülere imza atan Büyüküstün, paylaşımına da "Sizinle her gün biraz daha öğreniyorum anne olmayı, büyümeyi, büyütmeyi" diye yazdı.

Ünlü oyuncunun takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu bu renkli videonun mimarı ise Umut Evirgen'di…

Tuba Büyüküstün'ün paylaşımında bunu belirtmesi, "Umutlu Tuba" dedirtti. Bu arada uzun süredir Tuba Büyüküstün'le aşk yaşayan Evirgen, işletmeciliğin ardından yönetmenlikte de iddialı.