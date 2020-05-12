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    • Saklambaç
    • 12.05.2020 Gazete
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    'den için özel video

    Güzel oyuncu , kızlarıyla için bir video çekti. Büyük beğeni toplayan videonun yönetmeni ise güzel oyuncunun aşkı ’di.

    Umutlu Tuba

    Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün için kamera karşısına geçti. Eski eşi Onur Saylak'tan olan ikizleriyle eğlenceli görüntülere imza atan Büyüküstün, paylaşımına da "Sizinle her gün biraz daha öğreniyorum anne olmayı, büyümeyi, büyütmeyi" diye yazdı.

    Ünlü oyuncunun takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu bu renkli videonun mimarı ise Umut Evirgen'di…

    'ün paylaşımında bunu belirtmesi, "Umutlu Tuba" dedirtti. Bu arada uzun süredir Tuba Büyüküstün'le aşk yaşayan Evirgen, işletmeciliğin ardından yönetmenlikte de iddialı.

    Haberler Saklambaç Tuba Büyüküstün'den Anneler Günü için özel video
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