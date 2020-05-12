Dün kuaför ve güzellik merkezlerinin açılmasıyla, ünlüleri sabahın erken saatlerinde telaş sardı. Deniz Akkaya, Nurgül Yeşilçay ve Doğa Rutkay'a kadar birçok ünlü isim, sabah uyanır uyanırmaz soluğu saçlarını boyatmak için kuaförlerinde aldı.