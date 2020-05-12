Dün kuaför ve güzellik merkezlerinin açılmasıyla, ünlüleri sabahın erken saatlerinde telaş sardı. Deniz Akkaya, Nurgül Yeşilçay ve Doğa Rutkay'a kadar birçok ünlü isim, sabah uyanır uyanırmaz soluğu saçlarını boyatmak için kuaförlerinde aldı.
Güzel oyuncu Rutkay, gittiği kuaförde Covid-19 nedeniyle alınan önlemler konusunda da bilgi verdi. Buna göre işlemlerine başlamadan bilgilendirme formunu imzalayan müşteriler arasındaki sosyal mesafeye de dikkat ediliyor.
Boyasının Londra'dan geldiğini söyleyen Deniz Akkaya, "Bir hastaneden daha çok güvenlik tedbiri var kuaförde. İyi ki gelmişim. Moralim düzeldi" diyerek sevincini paylaştı.
Nurgül Yeşilçay, dün randevu saatini beklerken sabırsızlandı. Güzel oyuncu, daha sonra kuaföründen yaptığı paylaşımına "Şükür kavuşturana" notu düştü.