Yakışıklı oyuncu da aşkına verdiği yanıtla güldürdü: "Aşkım çok etkileniyorsun... Sonra 'niye benim süpürgem yok, niye delorean yok, kediler keşke ejderhaya dönüşse' diyorsun. Yoksa Harry Potter tüm seri güzel fikir." Ünlü çiftin bu mesajları, hayranlarını da eğlendirdi.