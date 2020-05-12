Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun Twitter'daki atışması güldürdü. Güzel oyuncu, Çayoğlu'na şöyle yazdı: "Sevgilim kaçamazsın bırak o telefonu. İçinde uçan süpürge, ejderha, canavar olan her şeyi izleyeceğiz. Salonda bekliyorum öptüm."
Yakışıklı oyuncu da aşkına verdiği yanıtla güldürdü: "Aşkım çok etkileniyorsun... Sonra 'niye benim süpürgem yok, niye delorean yok, kediler keşke ejderhaya dönüşse' diyorsun. Yoksa Harry Potter tüm seri güzel fikir." Ünlü çiftin bu mesajları, hayranlarını da eğlendirdi.
Birkaç yıldır aşk yaşayan çiftin hayranları, ikiliden evlilik haberi bekliyor.