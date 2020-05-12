Mesut Özil'le evliliğinden olan kızı Eda'yı Mart ayında kucağına alan Amine Gülşe, ilk Anneler Günü'nü kutladı. Önceki gün Instagram'da annesiyle fotoğraflarını paylaşan Gülşe, "Anne olmak hiç kolay değilmiş. Her şeyden önce hep yavrusunu düşünmek varmış" dedi ve ekledi:

"ONA en çok sevgiyi verip onu koruyup kollamak, hep onun iyi olmasını sağlamak, her gün sevgilere boğmak, onun bir minik gülüşüne ölüp bitmek. Anne olmak ne demek ben yeni öğrendim ama sen 30 senedir hiç 'of' demeden bizim yanımızdasın."