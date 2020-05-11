

"Sağlık sistemimizin ne kadar kuvvetli olduğunu bir kere daha görmüş olduk ve tüm dünyaya göstermiş olduk" diyen başarılı sanatçı, ekledi: "Bir kez daha ülkemle gurur duydum." Türkiye'nin Covid-19 sürecini yönetmekteki başarısına değinen ve sonuçların her geçen gün iyiye gitmesinden mutluluk duyan başarılı sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

çalışanları, sağlık sistemimiz, hükümetimiz, devletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Gönül isterdi ki; hiçbir ülkede bu kadar çok fazla sayı olmasın ve ABD, İtalya bu durumda olmasın. Ama insandiyor. Bir kez daha görmüş olduk ki; biz hep birlikte çok güçlüyüz."