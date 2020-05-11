Pop müziğin başarılı ismi Bengü, dün A Haber'de konuştu.
"Sağlık çalışanları, sağlık sistemimiz, hükümetimiz, devletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Gönül isterdi ki; hiçbir ülkede bu kadar çok fazla sayı olmasın ve ABD, İtalya bu durumda olmasın. Ama insan 'Ne mutlu Türküm diyene; iyi ki bu ülkenin evladıyım, iyi ki bu memleketin çocuğuyum' diyor. Bir kez daha görmüş olduk ki; biz hep birlikte çok güçlüyüz."
"Sağlık sistemimizin ne kadar kuvvetli olduğunu bir kere daha görmüş olduk ve tüm dünyaya göstermiş olduk" diyen başarılı sanatçı, ekledi: "Bir kez daha ülkemle gurur duydum." Türkiye'nin Covid-19 sürecini yönetmekteki başarısına değinen ve sonuçların her geçen gün iyiye gitmesinden mutluluk duyan başarılı sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bengü, 10 aylık kızı Zeynep'le ilk doğduğunda çekilen bu karesini paylaşıp "İyi ki beni seçtin, iyi ki geldin benim pamuk kızım. Allah tüm anneleri ve evlatlarını korusun" diye yazdı.