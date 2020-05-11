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    • Saklambaç
    • 11.05.2020 Gazete
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    başarılı ismi A 'e konuştu: İyi ki bu

    , devletimizin Covid-19 sürecini yönetme şekliyle gurur duyduğunu söyleyip ekledi: ‘İyi ki bu . Biz bir arada ve hep birlikte güçlüyüz’




    Pop     müziğin başarılı ismi Bengü, dün A Haber'de konuştu.


    "Sağlık sistemimizin ne kadar kuvvetli olduğunu bir kere daha görmüş olduk ve tüm dünyaya göstermiş olduk" diyen başarılı sanatçı, ekledi: "Bir kez daha ülkemle gurur duydum." Türkiye'nin Covid-19 sürecini yönetmekteki başarısına değinen ve sonuçların her geçen gün iyiye gitmesinden mutluluk duyan başarılı sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Sağlık çalışanları, sağlık sistemimiz, hükümetimiz, devletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Gönül isterdi ki; hiçbir ülkede bu kadar çok fazla sayı olmasın ve ABD, İtalya bu durumda olmasın. Ama insan 'Ne mutlu Türküm diyene; iyi ki bu ülkenin evladıyım, iyi ki bu memleketin çocuğuyum' diyor. Bir kez daha görmüş olduk ki; biz hep birlikte çok güçlüyüz."




    Bengü, 10 aylık kızı Zeynep'le ilk doğduğunda çekilen bu karesini paylaşıp "İyi ki beni seçtin, iyi ki geldin benim pamuk kızım. Allah tüm anneleri ve evlatlarını korusun" diye yazdı.

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