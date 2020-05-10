ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 'Kongar'ı Burak Çelik ile 'Vikings' dizisinin başkarakteri 'Ragnar' arasında kıyasıya rekabet… İki sarışın oyuncu için internette "Hangisi daha karizmatik?" anketleri başladı.
Çoğunluk, Burak Çelik'in Avustralyalı aktör Travis Fimmel'den daha karizmatik olduğunu söyledi.
Sosyal medyadaki yorumlar da "Kongar'ın fendi Ragnar'ı yendi" dedirtti.
Kuruluş Osman'ın sadece kadın değil erkek seyircileri de Kongar karakterinin Ragnar'dan daha karizmatik olduğu görüşünde…