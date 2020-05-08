Ancak sosyal medyada Yunan halkından tokat gibi cevap verdi. Yunanlar, ülkelerinde gösterilen tüm Türk dizilerini çok sevdiklerini söyleyip sosyal medyada şu mesajları yayınladı: "Eleştirmek yerine siz de yapabiliyorsanız daha iyisini yapın. Biz Türk dizilerini izlemeye devam edeceğiz."