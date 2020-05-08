Türk dizilerinin yıllardır reyting rekorları kırdığı Yunanistan'da çirkin bir kampanya başlatıldı. International Hellenic Association adlı kuruluş tarafından "Türk dizileri ülkemizde gösterilmesin" çağrısı, karşılıksız kaldı. Bazı Yunan haber siteleri de bu tepkiye hak verdi.
Ebru Şahin'in rol aldığı atv'nin sevilen dizisi Hercai, Komşu'da da çok popüler…
Ancak sosyal medyada Yunan halkından tokat gibi cevap verdi. Yunanlar, ülkelerinde gösterilen tüm Türk dizilerini çok sevdiklerini söyleyip sosyal medyada şu mesajları yayınladı: "Eleştirmek yerine siz de yapabiliyorsanız daha iyisini yapın. Biz Türk dizilerini izlemeye devam edeceğiz."
Başrolünde Cansu Dere'nin yer aldığı ve atv'de ekrana geldiği dönemde çok sevilen Sıla, Yunanistan'da da büyük ilgiyle izlendi.