Yaklaşık 12 yıldır Selim Sarı ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Didem Uzel, oğlunu 45 yaşında kucağına almıştı.
Üç buçuk yaşındaki Leo Aslan'la birlikte hayatının değiştiğini söyleyen eski manken, oğlunun ismine nasıl karar verdiğiyle ilgili de şu itirafta bulundu:
Eşi ve oğluyla Miami'de yaşayan Didem Uzel, milyonlarca kadın gibi Leonardo DiCaprio hayranı…
"Leo ismi, Leonardo DiCaprio hayranlığımdan geliyor. Hamile kaldığım sürece hatta çocuğum ona benzesin diye çocukluk resmini telefonumun ekran görüntüsü bile yapmışlığım var." Didem Uzel Sarı, Aslan ismine ise koyu Galatasaray taraftarı eşinin karar verdiğini söyledi. Bu arada Didem Uzel Sarı, MAG dergisine verdiği röportajda Leo Aslan'ın tek başına büyüttüğünü söyleyip "Hiçbir zaman bakıcısı ya da bana eşim dışında yardım eden kimse olmadı" dedi.