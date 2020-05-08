"Leo ismi, Leonardo DiCaprio hayranlığımdan geliyor. Hamile kaldığım sürece hatta çocuğum ona benzesin diye çocukluk resmini telefonumun ekran görüntüsü bile yapmışlığım var." Didem Uzel Sarı, Aslan ismine ise koyu Galatasaray taraftarı eşinin karar verdiğini söyledi. Bu arada Didem Uzel Sarı, MAG dergisine verdiği röportajda Leo Aslan'ın tek başına büyüttüğünü söyleyip "Hiçbir zaman bakıcısı ya da bana eşim dışında yardım eden kimse olmadı" dedi.