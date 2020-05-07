Şarkıcı, söz konusu videoda "Bu benim ilk eşek arkadaşım" ifadesini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise yasağı çiğneyen Tilki hakkında şu yorumları yaptı:

Dışarı çıkmak içinn fazla küçük değil misin?

Aleyna hanım, bir kimlik görebilir miyiz lütfen.

Eşeğe tilkiden dost olur mu bilemedim.

Bebeğim senin yaş 20 değıl miydi?

'Örnek star' olman gerekiyor, 'yanlış star' değil.

Yazık karantina iyi gelmemiş.