Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede tüm dünyaya örnek olmayı başardı. Geçen ay atılan önemli adımlarla salgın kontrol altına alındı. Bu kapsamda, 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkmaları da yasaklandı. Dünya starı olma yolunda ilerleyen Aleyna Tilki ise bu yasağa uymadı.
20 yaşını doldurmayan güzel şarkıcı, önceki gün evden dışarı çıktı. İstanbul içindeki bir çiftliğe giden Tilki, burada bir eşek ile çektiği videosunu da 2.7 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştı.
Şarkıcı, söz konusu videoda "Bu benim ilk eşek arkadaşım" ifadesini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise yasağı çiğneyen Tilki hakkında şu yorumları yaptı:
Dışarı çıkmak içinn fazla küçük değil misin?
Aleyna hanım, bir kimlik görebilir miyiz lütfen.
Eşeğe tilkiden dost olur mu bilemedim.
Bebeğim senin yaş 20 değıl miydi?
'Örnek star' olman gerekiyor, 'yanlış star' değil.
Yazık karantina iyi gelmemiş.