ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, önceki gün Kuruçeşme'de alışveriş yaptı. Karantina günlerini yemek yapıp bol bol kitap okuyarak geçirdiğini söyleyen 2017'de Best Model seçilen Karalar, eğitimini ise her geçen gün ilerletiyor…