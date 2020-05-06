Magazin dünyasının ünlü isimleri ile sosyetenin müdavimi olduğu tüm kuaför ile güzellik merkezlerinde de randevu yarışı başladı. Aynı zamanda güzellik merkezi sahibi olan Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş ile şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses de randevu için arayanların telefonları kilitlediğini söyledi.