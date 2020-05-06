Öncekİ akşam kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'ta açılacağının açıklanması, özellikle kadınlar arasında büyük sevinç yarattı.
Bu haberi duyar duymaz telefona sarılıp kuaföründen randevu alan Ece Seçkin, şöyle dedi: "11 Mayıs sabah 10.00'a randevu alındı. Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor."
Magazin dünyasının ünlü isimleri ile sosyetenin müdavimi olduğu tüm kuaför ile güzellik merkezlerinde de randevu yarışı başladı. Aynı zamanda güzellik merkezi sahibi olan Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş ile şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses de randevu için arayanların telefonları kilitlediğini söyledi.
Önceki gün saçını kendisi kesen Aslıhan Gürbüz de "11 Mayıs'ta kuaförler açılıyormuş. Bir saat önce duysaydım o tavuk makasını elime almazdım" esprisi yaptı.
Sosyal medyada yapılan yorumlar:
11 Mayıs'ta kuaförler açılıyormuş. Yine herkes sarışın olacak…
Kuaförler, 11 Mayıs'ta incecik makasları yerine bahçe makası kullanmak zorunda kalacak.
Kuaförler açılınca olacak olanlar: Kapıdan giren müşteriye; "Beyefendi burası kadın kuaförü", müşteri; "Beni tanımadın mı; ben Merve…