Karantina, Hadise'yi bezdirdi. Haftalardır kendisi ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evi arasında mekik dokuyan popçu, dün bu pozunu paylaştı. Makyajsız haliyle özgüvenini konuşturan Hadise'nin sweatshirt'ü de dikkat çekti.
Güzel şarkıcının üzerinde 'Bezdum' yazan kıyafetinin altında ise şu açıklama var: "Doğu Karadeniz'de sıkça kullanılan bir kelime olup bezgin duruma gelmek, bezginlik getirmek, bıkıp usanmak anlamlarına gelmektedir. Şaşurmayun!"
Güzel şarkıcının üzerinde 'Bezdum' yazan kıyafetinin altında ise şu açıklama var: "Doğu Karadeniz'de sıkça kullanılan bir kelime olup bezgin duruma gelmek, bezginlik getirmek, bıkıp usanmak anlamlarına gelmektedir. Şaşurmayun!"