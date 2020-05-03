Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 03.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    , sıkıldığını üzerinde ‘Bezdum’ yazan kıyafetiyle dile getirdi

    Karantina, 'yi bezdirdi. Haftalardır kendisi ve sevgilisi 'ın evi arasında mekik dokuyan popçu, dün bu pozunu paylaştı. Makyajsız haliyle özgüvenini konuşturan Hadise'nin sweatshirt'ü de dikkat çekti.

    Hadise bezdu!
    Karantina, 'yi bezdirdi. Haftalardır kendisi ve sevgilisi 'ın evi arasında mekik dokuyan popçu, dün bu pozunu paylaştı. Makyajsız haliyle özgüvenini konuşturan Hadise'nin sweatshirt'ü de dikkat çekti.



    Güzel şarkıcının üzerinde 'Bezdum' yazan kıyafetinin altında ise şu açıklama var: "Doğu Karadeniz'de sıkça kullanılan bir kelime olup bezgin duruma gelmek, bezginlik getirmek, bıkıp usanmak anlamlarına gelmektedir. Şaşurmayun!"
    Haberler Saklambaç Hadise, sıkıldığını üzerinde ‘Bezdum’ yazan kıyafetiyle dile getirdi
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri