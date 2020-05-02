Yaklaşık bir ay önce kızı Eda'yı kucağına alan Amine Gülşe, önceki gün 27. yaş gününü kutladı. Mesut Özil, Amine Gülşe ile eski bir fotoğrafını paylaşıp altına şunu yazdı: "Doğum günün kutlu olsun hayatımın aşkı, aşkım seni seviyorum. Harika bir eş ve sevgi dolu bir anne olduğun için teşekkür ederim."



Çift, mutlu evlilikleri kadar dünya çapındaki minikleri yaptıkları yardımlarla da gönüllerde taht kurdu.