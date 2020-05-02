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    • Saklambaç
    • 02.05.2020 Gazete
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    'in eşi 'ye doğum gününde tebrik mesajı yağdı

    ’le evliliğinden Mart sonunda anne olan , önceki gün 27 yaşına bastı. Güzel oyuncuya ’dan ’a kadar dünyanın her yerinden tebrik mesajları yağdı.

    Bir dünya tebrik

    Yaklaşık bir ay önce kızı Eda'yı kucağına alan Amine Gülşe, önceki gün 27. yaş gününü kutladı. Mesut Özil, Amine Gülşe ile eski bir fotoğrafını paylaşıp altına şunu yazdı: "Doğum günün kutlu olsun hayatımın aşkı, aşkım seni seviyorum. Harika bir eş ve sevgi dolu bir anne olduğun için teşekkür ederim."


    Çift, mutlu evlilikleri kadar dünya çapındaki minikleri yaptıkları yardımlarla da gönüllerde taht kurdu.

    MESAJ YAĞMURU
    ÖZİL'LE birlikte dünyanın dört bir yanındaki miniklere yardım eli uzatan Amine Gülşe'yi yabancı hayranları da unutmadı. 2014 Miss Turkey Güzeli için Brezilya, Hindistan, Almanya, İngiltere, Türkiye, Malezya, Endonezya ve Arjantin'deki hayranları tebrik mesajları yayınladı.



    Amine Gülşe'nin dünya çapındaki hayranları, güzel oyuncu farklı dillerde tebrik yağmuruna tuttu.



    Çift, mutlu evlilikleri kadar dünya çapındaki minikleri yaptıkları yardımlarla da gönüllerde taht kurdu.
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