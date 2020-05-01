ATV'nin dizisi Bir Zamanlar Çukurova; yeni yayınlanmaya başladığı ülkelerde Covid-19 nedeniyle evlerde kalanlara moral oldu. Dizi, Karadağ'da her bölümü ile en yüksek reytingleri alıp en çok izlenen Türk dizisi oldu. Dizi; Romanya'da da 2 milyon kişi tarafından izlenip yüzde 21,8 izlenme oranına ulaştı.

Milyonlar tarafından izlenen Bir Zamanlar Çukurova, Özbekistan'da da yüzde 15,59 oranında bir reytinge ulaşıp prime time'da en çok izlenen dizi olmayı başardı. Dizi, çok yakında da Arjantin'in önde gelen ulusal kanallarından biri olan 'Telefe' ve Şili'de 'Mega' kanalında ekranlara gelmeye başlayacak.

ATV'nin başarılı dizisi, dünya çapında 50 ülkeye ulaştı. 70'li yılların Adana'sını dev bir prodüksiyonla ekrana taşıyan dizi kostümleriyle de tüm dünyayı mest etti.