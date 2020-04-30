"Dizi, atv'de izlenir" sloganı bir kez daha tescillendi. 2018 yılında atv'de yayınlanmaya başlayan ve 64 bölüm boyunca büyük bir beğeniyle izlenen Sen Anlat Karadeniz başarısı Türkiye'den sonra yurt dışına taşıdı.



Sevmediği adamın zulmünden kaçan Nefes'in hikayesini anlatan dizinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe yer alıyordu.

Sen Anlat Karadeniz, bu defa Lübnan izleyicisini ekran başına kilitledi. Al Jadeed TV'de her gün 20:40'da izleyicisiyle buluşan dizi, 24 Nisan Cuma günü yayınlanan bölümüyle Lübnan'da 2020 yılının en çok reyting alan dizisi oldu.