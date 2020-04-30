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    • Saklambaç
    • 30.04.2020 Gazete
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    ’in başarısı sınırları aştı! 'da reytingleri alt üst etti

    atv’de ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran ‘’in başarısı, sınırları aştı. Dizinin ’da ekrana gelen son bölümü, 2020’nin en yüksek reyting alan dizisi oldu.

    Sen Anlat Lübnan

    "Dizi, atv'de izlenir" sloganı bir kez daha tescillendi. 2018 yılında atv'de yayınlanmaya başlayan ve 64 bölüm boyunca büyük bir beğeniyle izlenen Sen Anlat Karadeniz başarısı Türkiye'den sonra yurt dışına taşıdı.


    Sevmediği adamın zulmünden kaçan Nefes'in hikayesini anlatan dizinin başrollerinde ile yer alıyordu.

    Sen Anlat Karadeniz, bu defa Lübnan izleyicisini ekran başına kilitledi. Al Jadeed TV'de her gün 20:40'da izleyicisiyle buluşan dizi, 24 Nisan Cuma günü yayınlanan bölümüyle 'da 2020 yılının en çok reyting alan dizisi oldu.

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