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    • Saklambaç
    • 30.04.2020 Gazete
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    'un başkanı ’den Türk aşkı 'a Covid-19 siperi!

    ’den Türk aşkına Covid-19 siperi!... n işadamı, iki kızının annesi ’ı Levanto bölgesinde bulunan ve denizin kıyısında herkesten uzakta olan aile yadigarı malikanesine yerleştirdi…

    Denizin kıyısında karantina

    ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, uğruna eşinden boşandığı Türk aşkı Deniz Akalın'a Covid-19 kalkanı oluşturdu.


    , kızları Livia Selin ve Vera Nil ile denizin kıyısındaki bu gözlerden uzak evde karantinada…

    Aralarında Fiat'ın da bulunduğu onlarca şirkete sahip olan ve 100 milyar dolarlık serveti bulunan İtalyan işadamı, Türk sevgilisini iki kızıyla beraber Levanto bölgesindeki dillere destan villasında karantinaya aldı.

    Deniz Akalın ile iki kızı, Agnelli Ailesi'ne ait 'nın Liguria bölgesindeki tarihi evde herkesten izole günler geçiriyor. İtalyan basınına göre; deniz kıyısında ve herkesten uzaktaki evde Deniz Akalın ile iki kızı için yardımcı personelin yanı sıra bir de sağlık ekibi hazır bekliyor. 'nin eski eşi Emma Winter'dan olan iki çocuğu da Forte Dei Marmi'deki aile evlerinde karantinada.


    Andrea Agnelli, tüm ailesini şehre uzak yerlerde karantinaya alırken kendisi ise işleri nedeniyle Torino'da kaldı.

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