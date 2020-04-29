Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu önceki gün Etiler'deki durakta görüntülendi. Maske ve eldiven takmayan Çilingiroğlu'nun söylemleriyle, eylemleri çelişti: "Ben hep sosyal mesafeyi koruyorum. Yıllardır hayatımda virüs var gibi yaşıyorum. İnşallah en kısa zamanda düzelir."



MOLA DURAĞI

Bankaya geldiğini belirten Çilingiroğlu, durakta oturduğu yerlere dokundu. Sonra da o ellerini telefonuna götürüp, bir yakınıyla konuştu.