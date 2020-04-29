Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu önceki gün Etiler'deki durakta görüntülendi. Maske ve eldiven takmayan Çilingiroğlu'nun söylemleriyle, eylemleri çelişti: "Ben hep sosyal mesafeyi koruyorum. Yıllardır hayatımda virüs var gibi yaşıyorum. İnşallah en kısa zamanda düzelir."
MOLA DURAĞI
Bankaya geldiğini belirten Çilingiroğlu, durakta oturduğu yerlere dokundu. Sonra da o ellerini telefonuna götürüp, bir yakınıyla konuştu.
Eski manken Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli de Bebek'te görüntülendi. Dünyayı saran Coronavirüs nedeniyle gelen kuralları hiçe sayan ikili, hem maske takmadı. Hem de özel araçlarının ön tarafına iki kişi oturarak kuralları hiçe saydı.
67'LİK ÇETİN GEZMELERDE
65 YAŞ üstüne konulan sokağa çıkma yasağına uymayan Sinan Çetin, dün yakalandı.
67 yaşındaki ünlü yönetmen, Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Çetin'in eldiven ve maske kullanmaması da dikkatlerden kaçmadı.
DOĞAN SAVAŞ